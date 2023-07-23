Осужденный из колонии-поселения №3 в Удмуртии будет шить постельное белье для детского сада

Фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртии

Постельное белье для одного из детских садов Удмуртии собираются изготавливать в колонии-поселении №3. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

Уже заключен договор и заказано 25 комплектов белья из натуральных тканей определенной расцветки. Шить простыни и наволочки для дошколят будет один из осужденных, который уже имеет опыт такой работы, так что уложиться планируется в кратчайшие сроки.

Кстати, швейное производство является одной из основных отраслей для 3-ей колонии поселения. Продукция швейных цехов составляет треть всей выпускаемой осужденными продукции. Также они занимаются обработкой древесины.

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