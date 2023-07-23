С погибшим в ходе военной спецоперации рядовым простились в Удмуртии

Фото: vk.com/aln_s_alex
В субботу, 22 июля, в Алнашском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО на Украине рядовым Романом Степановым. Об этом сообщил на официальной странице ВКонтакте глава района Алексей Семенов.
Боец удостоился государственной награды посмертно. Исполняя воинский долг, он проявил героизм и мужество.
Похороны прошли с надлежащими воинскими почестями. Семье в оказывают необходимую помощь.
Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает родным и близким Романа Степанова искренние соболезнования.
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