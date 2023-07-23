С погибшим в ходе военной спецоперации рядовым простились в Удмуртии

Фото: vk.com/aln_s_alex

В субботу, 22 июля, в Алнашском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО на Украине рядовым Романом Степановым. Об этом сообщил на официальной странице ВКонтакте глава района Алексей Семенов.

Боец удостоился государственной награды посмертно. Исполняя воинский долг, он проявил героизм и мужество.

Похороны прошли с надлежащими воинскими почестями. Семье в оказывают необходимую помощь.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает родным и близким Романа Степанова искренние соболезнования.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Осужденный из колонии-поселения №3 в Удмуртии будет шить постельное белье для детского сада

Содержавший свиней с нарушением ветеринарных правил житель Удмуртии заплатит двойной штраф

За полгода из магазинов Удмуртии изъяли более 1,3 тонн просроченных и испорченных продуктов