Каких змей следует опасаться во время отдыха на Алтае и в Дагестане

Змеи могут прятаться в ущельях и густой траве Фото: Алена Селезнева

Туристы, собирающиеся поехать на Алтай или в Дагестан, могут встретиться на отдыхе с ядовитыми змеями. Об этом рассказал RT (18+) известный российский герпетолог, доктор биологических наук Владимир Черлин.

По словам специалиста, в Дагестане стоит опасаться гюрзы. Эта крупная – до 2 метров – ядовитая змея обитает на заросших побережьях, а также в предгорьях. Можно ее встретить и в горных ущельях. Чтобы избежать неприятного знакомства, перед тем, как заходить в густую траву, необходимо пошевелить ее палкой, просигнализировав змеям о своем присутствии. Тогда они сами уползут с дороги.

На Алтае и Дальнем Востоке водится другая довольно опасная змея – щитомордник, родич американского гремучника, только без погремушки на хвосте. По словам эксперта, больше всего этих змей встречается на сопках возле китайской границы.

В Крыму можно встретить степную гадюку. Она обитает в низинных участках степи и выглядит как обыкновенная гадюка с зигзагообразным узором на спине, но уступает той по размерам. К человеку эта змея не агрессивна, главное не трогать ее. Впрочем, это правило действует по отношению ко всем ядовитым рептилиям – сами по себе они на людей не нападают.

«Какие бы ни были змеи, неискушенный человек вообще не будет знать, ядовитая змея или нет, наверное, ему и не нужно особо знать. Если видит змею – не трогай, не раздражай, тогда все обойдется благополучно», – подытожил Владимир Черлин.

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