110 м трамвайных путей уложили на перекрестке улиц Кирова и Песочная в Ижевске

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22 и 23 июля в столице Удмуртии прошел первый этап ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова и Песочной. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

В минувшие выходные дорожники разобрали старые рельсы в направлении к центру, заменили основание для рельсовых опор и уложили 110 метров новый трамвайных путей.

29 и 30 июля здесь заменят еще 115 метров рельсов, а затем уложат новый асфальт. Напомним, ранее в Ижевске обновили 75 метров трамвайных путей у администрации Октябрьского района.

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