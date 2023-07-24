Прогулочный маршрут «Копани-горсад» построят в Камбарке в 2024 году

Вот так будет выглядеть набережная. Фото: @a.brechalov

В 2024 году в центре Камбарки появится прогулочный маршрут «Копани-горсад». Об этом ВКонтакте сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Проект Камбарки выиграл грант во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. В районе «Копани» обустроят прогулочные площадки, пирс и смотровую, а также установят артобъекты и откроют прокат лодок. А на набережной появятся детская площадка, беседка, столы для тенниса и качели с видом на пруд.

Фото: @a.brechalov

Ранее Удмуртия выигрывала в конкурсе «Малые города и исторические поселения» уже 8 раз. На грантовые деньги в регионе реализовали проекты «Связывая времена и пространства» в Глазове, «Сила воды» и «Времена года» в Воткинске, «Музейный квартал» в Сарапуле и др.

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