Уголовное дело из-за загрязнения воздуха возбудили в Можге

Выбросы угрожали здоровью местных жителей Фото: Мария Бакланова

Следователи Удмуртии провели проверку информации о загрязнении окружающей среды в Можге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Провести проверку поручил председатель СУ СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело. По данным следствия, на улице Железнодорожная в Можге работает производство древесного угля. Нарушения в работе с экологически опасными веществами и отходами стали угрозой здоровью местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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