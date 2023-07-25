41-летнего жителя Удмуртии отправили в колонию за хранение наркотиков

Приговор вступил в законную силу Фото: Архив КП

В Ижевске по обвинению в хранении и покупке наркотиков осудили 41-летнего жителя Увинского района. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

В марте 2022 года мужчина купил в интернете у неизвестного 1,12 г запрещенных веществ, а затем хранил их при себе. Во время судебного заседания подсудимый раскаялся и признал вину.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, без цели сбыта, совершенные в крупном размере). Ближайшие три года осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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