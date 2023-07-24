На пост главы Ижевска появился первый претендент

Ранее Овчинников дважды участвовал в конкурсе на пост градоначальника. Фото: Сергей Грачев

Временно безработный Олег Овчинников подал документы на участие в конкурсе на пост главы Ижевска. Информация об этом размещена на сайте администрации столицы Удмуртии.

Известно, что Овчинников заявил свою кандидатуру на пост главы 20 июля. Ранее он дважды принимал участие в аналогичных конкурсах, но победы не одержал.

Напомним, конкурс на должность градоначальника Ижевска пройдет 24 августа. Ранее этот пост занимал Олег Бекмеметьев, который досрочно сложил полномочия 26 мая 2023 года после 4,5 лет работы. На данный момент полномочия главы исполняет Владимир Гуляев.

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