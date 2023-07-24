Пожар в многоквартирном доме на улице 40 лет Победы произошел в Ижевске

Фото: k.com/chp_dtp_udmurtiya

24 июля около 19:40 в многоэтажном доме №66 на улице 40 лет Победы произошло возгорание. Видеозапись разместили очевидцы в группе «ЧП ДТП Ижевск Удмуртия» ВКонтакте.

Пожарные прибыли на место и занялись тушением. Известно, что пожар произошел на 4 этаже, эвакуировали жильцов с 5 и 6 этажей, куда поднимался густой дым.

Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Обновление

Как сообщила пресс-служба МЧС России, были спасены четыре человека. Они находились на 6 этаже и не могли выйти из квартир, так как подъезд был заполнен дымом. Эвакуировать их удалось при помощи автолестницы.

В тушении пожара принимали участие 30 человек и было задействовано 8 единиц техники.

Эксперты работают над выяснением причины возгорания.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Годовая инфляция в Удмуртии в июне ускорилась до 3,84%

На пост главы Ижевска появился первый претендент

Житель Удмуртии строит музей живых ремесел в виде настоящего терема