Домработница подозревается в краже 285 тысяч рублей у жителей Удмуртии

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

60-летняя домработница из Завьяловского района подозревается в краже 285 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Деньги хранились в сейфе жильцов дома, где прибиралась женщина. По версии следствия, домработница в течение нескольких месяцев брала деньги потерпевших, а затем тратила их на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 6 лет колонии.

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