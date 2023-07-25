Почти 600 метров асфальта обновили на улице Новоажимова в Ижевске

Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: udmurt.ru

В Ижевске завершился ремонт улицы Новоажимова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Участок от улицы 12-я до улицы 8-я протяженностью около 600 метров отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик срезал старый асфальт, а затем уложил два новых слоя покрытия. Дорожники частично заменили бордюр, построили тротуары и установили ограждения. Кроме того, специалисты обустроили заездную площадку для общественного транспорта на остановке «Металлкомплект». Ремонт обошелся в 39,5 млн рублей.

Сегодня, 25 июля, представители СБиДХ, общественной палаты Ижевска, городской организации Всероссийского общества слепых и общественной организации инвалидов «Благо» проверили качество выполненных работ.

«Ремонт этого участка проведен с учетом требований доступной среды. Подрядчик прислушивается к потребностям людей с особенностями здоровья. Появились пологие удобные пандусы как для подъема маломобильных групп населения, так и для мам с колясками и пожилых людей. Хорошо, что на тротуарах уложена тактильная плитка для слабовидящих людей», – сказала Анастасия Карманова, член общественной палаты Ижевска.

Тем не менее, у комиссии возникли замечания: на тротуаре рядом с остановкой «Улица Новоажимова» сход недостаточно крутой, а движение по проезжей части от городка Строителей затрудняется из-за водоотводных лотков. Подрядчик пообещал исправить все недочеты.

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