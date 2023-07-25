Движение транспорта на Советской улице в Ижевске ограничат с 28 по 31 июля

Энергетики заменят 390 м изношенных труб. Фото: ПАО «Т Плюс» в Удмуртии

С 20:00 28 июля до 6:00 31 июля в Ижевске ограничат движение транспорта на улице Советская. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Сквозной проезд закроют для всех видов транспорта, в том числе общественного. Одни маршруты городского транспорта скорректируют, а другие – закроют. К примеру, движение троллейбуса по маршруту №4 временно прекратится.

Ограничения вводят из-за ремонта теплосети в районе пересечения улицы Советская с улицей Коммунаров. Энергетики заменят 390 м изношенных труб, что повысит надежность подачи тепла и ГВС в более чем 50 домов.

Работы согласованы с городской администрацией и ГИБДД. Во время работ на участке установят ограждения и предупреждающие дорожные знаки.

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