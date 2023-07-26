Благоустройство сквера им. Калашникова в Ижевске начнется в августе 2023 года

До 1 октября планируется отремонтировать студгородок вуза. Фото: Лада Иванова

В августе 2023 года в Ижевске начнется очередной этап благоустройства сквера имени Михаила Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба ИжГТУ.

Подрядчик приведет в порядок дорожки, которые ведут к санаторию-профилакторию и складу университета.

«Парковая зона должна стать уютным местом отдыха для студентов и отдыхающих санатория-профилактория ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», – сказали в пресс-службе вуза.

Кроме того, до 1 октября планируется отремонтировать студгородок. Работы уже начались, – специалисты приступили к частичному ремонту кровли университетского корпуса №3. 290 кв.м кровли заменят и на корпусе №2. Также работы пройдут в комнатах и коридоре на 6-м этаже общежития №6.

Специалисты заняты ремонтом кровли. Фото: https://vk.com/istukalashnikov

Сейчас благоустройством учреждения заняты два человека – сотрудники ремонтной группы вуза. Для безопасности на участке установят ограждения и автоматические ворота.

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