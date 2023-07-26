СБиДХ Ижевска оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохие дороги

Ремонт дорог находится на контроле прокуратуры Индустриального района Ижевска Фото: Диля Ахмадишина

Службу благоустройства и доржного хозяйства Ижевска обязали отремонтировать дороги в Восточном поселке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

На качество дорог в ведомство пожаловались местные жители. При проверке выяснилось, что на улицах поселка имеются просадки, повреждения и выбоины, а это не соответствует законодательству о безопасности дорожного движения.

Администрации Ижевска внесли представление, а СБиДХ – оштрафовали на 100 тысяч рублей и обязали привести дороги в порядок. Ход работ находится на контроле прокуратуры Индустриального района города.

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