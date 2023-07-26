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НовостиОбщество26 июля 2023 4:57

СБиДХ Ижевска оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохие дороги

Администрации столицы Удмуртии внесли представление за нарушение законодательства
Софья Кель
Ремонт дорог находится на контроле прокуратуры Индустриального района Ижевска

Ремонт дорог находится на контроле прокуратуры Индустриального района Ижевска

Фото: Диля Ахмадишина

Службу благоустройства и доржного хозяйства Ижевска обязали отремонтировать дороги в Восточном поселке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

На качество дорог в ведомство пожаловались местные жители. При проверке выяснилось, что на улицах поселка имеются просадки, повреждения и выбоины, а это не соответствует законодательству о безопасности дорожного движения.

Администрации Ижевска внесли представление, а СБиДХ – оштрафовали на 100 тысяч рублей и обязали привести дороги в порядок. Ход работ находится на контроле прокуратуры Индустриального района города.

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