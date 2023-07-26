Спортсменка из Удмуртии побила мировой рекорд в велогонке

Сейчас спортсменка выступает за Москву. Фото: @minsport_ur

Уроженка Удмуртии Яна Бурлакова установила новые российский и мировой рекорды в велогонке на 500 метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту республики.

Спортсменка побила рекорд на чемпионате России по велосипедному спорту на треке, который прошел в Санкт-Петербурге с 19 по 23 июля. Бурлакова выиграла гит с результатом 32,667 сек. Ранее рекорд по России на этой дистанции принадлежал призеру Олимпийских игр Дарье Шмелевой, а мировой, установленный еще в далеком 2015 году, – Эмме Хинц.

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