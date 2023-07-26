Проект из Ижевска спродюсировал песню для участников групп «Ночные снайперы» и «Несчастный случай»

Обложка трека «Сказка». Фото: vk.com/uchuchudu

Участники просветительского проекта «Учучуду» из Ижевска спродюсировали новый трек для известных музыкантов Светланы Сургановой (экс-«Ночные снайперы») и Алексея Кортнева из группы «Несчастный случай».

«Песня была написана и записана в рамках просветительских выходных в Ижевске. К процессу ее создания подключились Алексей Кортнев и Светлана Сурганова, которая откликнулась на предложение стать частью сказочного диалога, воплощаемого в композиции», - рассказал разработчик и сооснователь проекта «Учучуду», автор музыкального проекта KARENIN Александр Смакотин.

Сам трек «Сказка» вышел очень трогательным и волшебным. В композиции переплетаются традиции русской классической музыки и фольклорные образы.

«Как мы и задумали изначально, в основу трека легла символичная музыка композитора Петра Ильича Чайковского – «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», – подчеркнул Александр Смакотин.

Песню выпустили 21 июля. Послушать и скачать ее можно по ссылке. Отметим, что это не первое сотрудничество Светланы Сургановой с «Учучуду». В июле 2022 года певица выпустила с проектом совместный трек «Лето», который номинировали на XVI ежегодную музыкальную премию «Чартова дюжина» от «Нашего Радио».

Напомним, «Учучуду» – это музыкально-продюсерский проект, который с 2016 года помогает творческим людям спродюсировать и выпустить свои музыкальные треки.

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