Мужчина отравился угарным газом при пожаре в Ижевске 25 июля

Пострадавшего госпитализировали Фото: Мария Бакланова

25 июля в 14:14 в 10-этажном доме на улице Тимирязева в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, из-за неосторожности при готовке на газовой плите загорелась квартира на втором этаже здания. Общая площадь пожара составила 0,1 кв.м. От угарного газа отравился один мужчина. С места происшествия он был доставлен в больницу, сейчас за его состоянием наблюдают медики.

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