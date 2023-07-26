Движение транспорта ограничат на участке улицы Ленина в Ижевске до 13 августа

Ограничения движения на улице Ленина. Фото: ПАО «Т Плюс»

С 28 июля на участке улицы Ленина в Ижевске закроют проезд. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения вводят из-за ремонта теплосетей на участке между улицами К. Маркса и В. Сивкова. Работы проведут в три этапа.

Первый этап пройдет с 20:00 28 июля по 23:00 30 июля. В этот период проезд по участку из Центра города будет закрыт. Второй этап запланирован с 8:00 31 июля до 23:00 11 августа. В этот период работы энергетиков пройдут на левой полосе движения от центра, где и будет закрыт проезд. А с 20:00 11 августа до 23:00 13 августа пройдет третий этап работ, во время которого будет закрыт проезд по улице Ленина в сторону центра.

Во время работ на участке установят ограждения и предупредительные знаки. Гостей и жителей Ижевска просят учитывать информацию об ограничениях при составлении маршрута. В ведомстве отмечают, что ремонт не повлияет на движение трамваев.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спортсменка из Удмуртии побила мировой рекорд в велогонке

Проект из Ижевска спродюссировал песню для участников групп «Ночные снайперы» и «Несчастный случай»

«Пусть и там, наверху, они будут вместе»: В страшном ДТП в Пермском крае погибло 5 жителей Удмуртии