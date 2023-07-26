Перед законом равны все: Глава Удмуртии прокомментировал задержание Олега Бекмеметьева

Быть в команде республики – ответственность. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении Олега Бекмеметьева.

Он сообщил, что быть в команде Удмуртии – ответственность, и необходимо работать строго в рамках правого поля.

«Безусловно, нет и не может быть деления на «своих» и «чужих», перед законом равны все. Уверен, правоохранительные органы тщательно разберутся в ситуации и дадут ей объективную правовую оценку», - прокомментировал глава региона.

Напомним, что в отношении бывшего главы города возбуждено уголовное дело, в рамках которого он отправлен под домашний арест до 25 сентября.

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