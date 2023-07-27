Дерево загорелось на улице Коммунаров в Ижевске

Фото: скриншот из видео
27 июля, в 7:00 в самом центре Ижевска произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
На улице Коммунаров загорелось дерево. О причине пожара не сообщается. По словам специалистов, «пострадавших в дупле нет».
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