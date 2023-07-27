Мужчина пострадал в столкновении двух легковушек в Сарапуле

Пострадавшего зажало в искореженном после ДТП автомобиле. Фото: @pssur

26 июля в Сарапуле произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

На улице Молодежная столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадал один человек, его зажало в искореженном после аварии автомобиле. Спасатели провели деблокировку, а затем передали пострадавшего медикам. Специалисты также отключили аккумуляторы машин. Подробности и причины ДТП выясняются.

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