Мужчина пострадал в столкновении двух легковушек в Сарапуле

Пострадавшего зажало в искореженном после ДТП автомобиле. Фото: @pssur
26 июля в Сарапуле произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
На улице Молодежная столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадал один человек, его зажало в искореженном после аварии автомобиле. Спасатели провели деблокировку, а затем передали пострадавшего медикам. Специалисты также отключили аккумуляторы машин. Подробности и причины ДТП выясняются.
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