12 случаев отравления зарегистрировали в одном из детских лагерей Удмуртии

Врачи наблюдают за состоянием забелевших Фото: Олег РУКАВИЦЫН

27 июля пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии сообщила о 12 случаях острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Юность», который расположен в Воткинском районе республики.

Как конкретизировали в пресс-службе регионального Минздрава, одного ребенка пришлось госпитализировать, его состояние оценивается как состояние средней степени тяжести. Еще 8 детей находятся в удовлетворительном состоянии, за ними будут наблюдать в амбулаторных условиях. Кроме того, отравились трое взрослых, их состояние также удовлетворительное, госпитализация не потребовалось.

Всего врачи осмотрели более 200 детей и 43 работников учреждения. За всеми, кто контактировал с заболевшими, будут наблюдать, но пока больше ни у кого признаков болезни нет. Проводится эпидемическое расследование, причина вспышки кишечной инфекции устанавливается. Прояснить ситуацию смогут результаты анализов.

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