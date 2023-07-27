Мужчина чуть не утонул на городском пляже Ижевска 27 июля

В воде у мужчины закружилась голова. Фото: МЧС Удмуртии

27 июля на городском пляже Ижевска едва не захлебнулся местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сотрудники ГИМС МЧС региона дежурили во время проведения соревнований по силовому водно-спасательному многоборью.

«Мы решили предупредить мужчину, что здесь плавать во время соревнований нельзя, но увидели, по внешним признакам, что человеку плохо, и незамедлительно кинулись к нему, подняли его на борт», – рассказал сотрудник ГИМС Ренат Файздрахманов.

Оказалось, что потерпевший долгое время находится на солнышке и для того, чтобы охладиться он решил искупаться. В воде у мужчины закружилась голова, и, проплыв 20 метров, он понял, что его силы иссякли и начал тонуть.

Уже на берегу потерпевшего осмотрели медики МЧС, а затем передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напоминаем, с начала купального сезона в Удмуртии погибли уже 12 человек, в их числе три ребенка. В МЧС местных жителей просят не заплывать далеко от берега, а также следить за своим состоянием перед плаванием.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дерево загорелось на улице Коммунаров в Ижевске

Перед законом равны все: Глава Удмуртии прокомментировал задержание Олега Бекмеметьева

На экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева возбуждено уголовное дело