В 18 школах Ижевска появятся контрольно-пропускные пункты

На всех КПП установят камеры видеонаблюдения, телефоны и кнопки тревожности. Фото: izh.ru

Школы Ижевска оборудуют контрольно-пропускными пунктами для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Первые КПП установили в школах №88 и на улице Берша, – они были частью пилотного проекта. Сейчас подобное оборудование появится и в школах №16, 20, 31, 32, 34, 35, 42, 57, 70, 80, 84, 87, 91, 93, 97, гимназиях №56 и №83, а также в лицее №86.

На всех КПП установят камеры видеонаблюдения, телефоны, кнопки тревожности, ручные металлоискатели и видеодомофоны. В ведомстве отмечают, что в этом году при приемке детсадов и школ власти города обращают особое внимание на безопасность. Сейчас во всех образовательных учреждениях Ижевска установлены домофоны и сигнализация. Из бюджета столицы Удмуртии и из внебюджетных источников на обеспечение мер безопасности в школах и детских садах Ижевска выделено 33,7 млн рублей.

Напомним, с 1 сентября в школах Удмуртии произойдет ряд изменений. Ранее «Комсомолка» писала насколько образовательные учреждения готовы к новому учебному году и какие новшества в них ввели.

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