Олега Бекмеметьева обвиняют в злоупотреблении полномочиями Фото: Сергей ГРАЧЕВ

26 июля в Ижевске избрали меру пресечения для бывшего главы города Олега Бекмеметьева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. «Комсомолка» вспоминает, как развивалась история.

Отставка

Все началось еще в конце мая 2023 года. 26 мая Олег Бекмеметьев рассказал в своих соцсетях, что покидает пост главы города.

«Заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы я направил в городскую думу Ижевска. Надеюсь, депутаты поддержат мое решение», – написал тогда Бекмеметьев.

Глава Удмуртии Александр Бречалов тогда поддержал его. Он напомнил, что хозяйство Олегу Николаевичу досталось непростое, и намекнул, что бывший глава города «останется в команде».

«Для всех руководителей городов и районов такой подход должен быть золотым стандартом. Безусловно, Олег Бекмеметьев остается в команде, уверен, у него все получится!» – прокомментировал глава Удмуртии работу экс-мэра.

Однако новости о переходе Бекмеметьева на новую должность так и не появились.

Задержание

Первые слухи о задержании экс-главы города появились в начале июля. Телеграм-каналы сообщали, что Олега Бекмеметьева задержали прямо в аэропорту. Однако официального подтверждения этой информации не было.

26 июля, спустя два месяца после отставки, вновь заговорили о деле бывшего главы. В Индустриальном районном суде города выносили решение о мере пресечения. Наш журналист из зала суда сообщил, что следователи потребовали домашний арест, а адвокаты – запрет определенных действий. Решением суда экс-глава получил и то, и другое на 2 месяца – до 26 сентября.

Тогда же стала известна статья, которую вменяют Олегу Бекмеметьеву: 2 пункт статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

Около 17:30 появились и детали. Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии сообщила, что в 2021 году глава города передал застройщику земли, которые находились в государственной и муниципальной собственности.

Поздно вечером задержание Олега Бекмеметьева прокомментировал и глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Безусловно нет и не может быть деления на «своих» и «чужих», перед законом равны все. Уверен, правоохранительные органы тщательно разберутся в ситуации и дадут ей объективную правовую оценку», – написал в своих соцсетях руководитель региона.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, какими делами запомнился Олег Бекмеметьев и что из его задумок не удалось воплотить в жизнь.

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