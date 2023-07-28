Погода в Ижевске на день: 28 июля ожидается жара до +32 градусов

Прогноз для ижевчан на пятницу Фото: Оксана ЗУЙКО

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 28 июля в столице республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем составит +30.. +32°С. Скорость северо-западного ветра достигнет 7-12 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, будет около +18°С. Возможен небольшой дождь. Ветер изменит направление на восточное и снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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