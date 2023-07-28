Торговали алкоголем в обход закона: очередную остановку с ларьком снесли в Ижевске

Собственника обязали самостоятельно демонтировать конструкции Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевске демонтировали старый остановочный комплекс с киоском напротив ТРЦ «Талисман». Как сообщает пресс-служба городской администрации, владелец торгового павильона, располагавшегося на остановке «Улица Пушкинская», нарушал антиалкогольное законодательство.

На собственника были составлены 5 протоколов и наложены штрафы в общей сумме почти на 20 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал его самостоятельно демонтировать торговый павильон, а также прибраться на земельном участке, чтобы его можно было использовать дальше.

Новый остановочный павильон планируют установить в августе этого года.

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