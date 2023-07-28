Житель Удмуртии устроил ландшафтный пожар при сжигании мусора

Тушить пожар помогали добровольцы. Фото: МЧС Удмуртии

27 июля в деревне Ямушан-Ключи Кизнерского района произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Мужчина 1956 года рождения по неосторожности поджег сухую траву, когда сжигал ненужный мусор. В его отношении составят протокол по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ.В ведомстве отметили, что тушить пожар помогали добровольцы.

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