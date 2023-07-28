Уголовное дело возбудили по факту отравления детей в лагере в Удмуртии

В пробах 7 сотрудников лагеря обнаружили норовирусы Фото: Диля Ахмадишина

По факту массового отравления детей в оздоровительном лагере «Юность» в Удмуртии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Напомним, 27 июля в лагере зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Дети, которые отдыхали в учреждении, пожаловались на тошноту и рвоту. В результате госпитализировали 16 детей. Остальные заразившиеся проходят амбулаторное лечение.

По информации Роспотребнадзора Удмуртии, в салатах, которыми кормили детей, а также в пробах 7 сотрудников лагеря обнаружили норовирусы. Сейчас этих работников отстранили от работы и направили в больницу. Лагерь временно закрыт. На месте работают следователи СК, ведется расследование по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

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