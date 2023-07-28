Следователи проверят информацию об отравлении детей в оздоровительном лагере в Удмуртии

Всего отравились 35 человек. Фото: СУ СК России по Удмуртии

Доследственную проверку проведут следователи по факту информации о массовом отравлении детей в оздоровительном лагере «Юность». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, ранее появилась информация о вспышке острой кишечной инфекции. Заболели 12 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Заразившиеся жаловались на тошноту и рвоту. По данным на 28 июля болезнь проявилась у 23 человек, в том числе 20 детей.

«Заболевание протекает в легкой форме, в целях изоляции заболевших детей и сотрудников лагеря в ближайшее время планируется госпитализация в медицинское учреждение», – сообщили стражи порядка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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