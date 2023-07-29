Тропу через лог на ул. Татьяны Барамзиной в Ижевске обустроят

Фото: администрации Ижевска

В Устиновском районе Ижевска началось благоустройство пешего маршрута через лог на ул. Татьяны Барамзиной. Об этом сообщает городская администрация.

Этот пеший маршрут от дома №7 к школе № 71 через родник пользуется популярностью у местных жителей. И он уже давно требовал внимания к себе.

В планах сделать комфортный спуск с перилами, установить уличное освещение. Также около школы установят скамейки, детскую площадку для игр. Все украсят малыми архитектурными формами с использованием элементов символа микрорайона – цветка «Италмас».

По сообщению администрации, на период ремонтных работ тропу временно перекроют. Благоустройство планируют завершить до конца этого строительного сезона.

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