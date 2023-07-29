12 детей выписали из больницы после отравления детей в лагере Удмуртии

Фото: Наталья Соколова

12 детей выписаны из больницы после отравления в лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщила Наталья Соколова, заместитель министра здравоохранения республики.

Еще пять детей находятся под наблюдением врачей в инфекционном отделении Воткинской городской больницы. Состояние у них удовлетворительное.

«Из лагеря «Юность» все дети уже разъехались по домам, в помещениях лагеря проводится дезинфекция», - подчеркнула замминистра.

По ее словам, новых случаев кишечной инфекции не выявлено. За состоянием всех сотрудников лагеря и детей, которые там отдыхали, ведется наблюдение.

Отметим, норовирус выявили у 7 сотрудников лагеря, а также в суточных пробах салатов, которыми кормили детей. Позже стало известно, что 3 человека с положительным анализом на норовирус являлись работниками пищеблока и напрямую контактировали с продуктами.

28 июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль.

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