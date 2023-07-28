Председатель СК России поручил предоставить доклад по делу об отравлении детей в Удмуртии

По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело Фото: Алена Селезнева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе следствия по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере «Юность». Об этом сообщает пресс-служба СК страны.

Напомним, 27 июля в детском лагере в Воткинском районе произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой пострадало 25 человек, в том числе 21 ребенок. 17 пострадавших госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Установленные в ходе расследования обстоятельства руководитель СУ СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев предоставит в докладе. Всю известную на данный момент информацию о массовом отравлении детей можно узнать в нашем материале.

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