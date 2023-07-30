На ремонт трамвайных путей на ул. Кирова в Ижевске потратят белее 200 млн рублей

Фото: vk.com/izhget

В Ижевске продолжаются ремонтные работы на ул. Кирова. За неделю выполнено 30% от запланированной работы, сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт улицы проводит подрядная организация «Радонеж дорожные конструкции». Специалисты срезали старое полотно на участке дороги от ул. Песочной до ул. Удмуртской с правой стороны и от ул. Песочной до ул. Коммунаров. Потом они уложили выравнивающий слой асфальта и отремонтировали 10 колодцев ливневой канализации.

Фото: vk.com/izhget

В это же время муниципальное предприятие «ИжГорЭлектротранс» ремонтирует трамвайные пути на пересечении улиц Кирова и Песочной. Специалисты уложили новые рельсы и шпалы на трамвайных путях, ведущих в городок Металлургов.

Фото: vk.com/izhget

В эти выходные планируется поменять рельсы и шпалы на путях, ведущих в центр города. Из-за этого изменится схема маршрутов общественного транспорта, будьте внимательны.

Фото: vk.com/izhget

И это не все ремонтные работы, которые пройдут до конца лета. Трамвайные пути на перекрестках улиц Кирова-Удмуртская и Кирова-Коммунаров также приведут в хорошее состояние. Изменения в лучшую сторону коснуться тротуаров, бортиков и парковочных карманов.

На проведение этих работ из регионального бюджета выделено более 200 млн рублей.

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