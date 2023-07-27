Движение трамваев до городка Металлургов в Ижевске ограничат до 31 июля

Суммарно дорожники заменят 225 метров трамвайных путей Фото: Мария Бакланова

С 29 по 31 июля в Ижевске ограничат движение трамваев №1, 7, 10 из-за ремонта рельсов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

На перекрестке улиц Кирова и Песочная проведут второй этап ремонта трамвайных путей. На этот раз дорожники уложат 115 метров новых рельс. В период работ движение трамваев на участке от магазина «Океан» до сквера Металлургов будет ограничено.

Так, с 21:00 28 июля до 3:30 31 июля движение транспорта организуют следующим образом:

1 маршрут: Ул. Московская – Центр – ул. К.Маркса – ул. Кирова – ул. Тимирязева

10 маршрут: Ул. Ворошилова – Центр – ул. К.Маркса – ул. Кирова – ул. Тимирязева.

С 3:30 29 июля до 03:30 31 июля:

1 и 7 маршруты: закрыты

10 маршрут: Ул. Ворошилова – ул. Ленина – Центр.

В ведомстве отметили, что владельцы проездных на трамвай могут расплатиться ими и в троллейбусе. Напомним, первый этап работ дорожников прошел 22 и 23 июля. Дорожники разобрали старые трамвайные пути, заменили основание для рельсовых опор и уложили 110 метров новых рельсов. Деньги на ремонт выделили из регионального бюджета.

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