15 кг синтетических наркотиков изъяли у жителей Удмуртии

ФОТО:mvdmedia.ru
В Удмуртии в деревне Красный Кустарь Завьяловского района задержали трех закладчиков наркомагазина: 42-летнего жителя Московской области и супругов из Пермского края 2003 и 2004 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
У закладчиков при себе было 15 кг синтетических наркотиков, которые планировали продать в разных регионах страны.
Позже оперативники нашли тайник, где тоже хранились опасные вещества. Его оборудовал 23-летний житель Свердловской области в том же лесу. С ним работают правоохранительные органы Омской области.
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