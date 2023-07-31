15 кг синтетических наркотиков изъяли у жителей Удмуртии

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В Удмуртии в деревне Красный Кустарь Завьяловского района задержали трех закладчиков наркомагазина: 42-летнего жителя Московской области и супругов из Пермского края 2003 и 2004 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

У закладчиков при себе было 15 кг синтетических наркотиков, которые планировали продать в разных регионах страны.

Позже оперативники нашли тайник, где тоже хранились опасные вещества. Его оборудовал 23-летний житель Свердловской области в том же лесу. С ним работают правоохранительные органы Омской области.

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