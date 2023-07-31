Двухэтажный нежилой дом загорелся в деревне Старомихайловское в Удмуртии

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии
Около 14:30 30 июля поступило сообщение о пожаре в деревне Старомихайловское Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Загорелся двухэтажный нежилой дом. Площадь пожара составила 60 кв. м. Пока причины и обстоятельства происшествия неизвестны. Но никто не пострадал.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Женщина отравилась Угарным газом во время пожара в Удмуртии
3 человека погибло на воде в эти выходные в Удмуртии
Начнется с жары, а дальше – сложно сказать: август 2023 в столице Удмуртии может повести себя непредсказуемо