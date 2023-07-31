Двухэтажный нежилой дом загорелся в деревне Старомихайловское в Удмуртии

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Около 14:30 30 июля поступило сообщение о пожаре в деревне Старомихайловское Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Загорелся двухэтажный нежилой дом. Площадь пожара составила 60 кв. м. Пока причины и обстоятельства происшествия неизвестны. Но никто не пострадал.

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