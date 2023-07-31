Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

Курение электронных сигарет на рабочем месте больше всего раздражает россиян в коллегах Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики лаборатории HR Инноваций провели исследование и выяснили, что больше всего раздражает россиян на работе. Результатами опроса делится RT.

97% респондентов ответили, что им не нравятся дублирующие электронные чаты и коллеги, которые курят электронные сигареты на рабочем месте. 73% россиян ответили, что их раздражают короткие видео в рабочих чатах, потому что они засоряют память телефона. Также 27% опрошенных терпеть не могут жадных коллег, которые отказываются сдавать деньги на коллективные мероприятия. Многих раздражает нежелание работать в команде (32%), невнимательность (47%) и нарушения дедлайнов (41%). Всего в исследовании приняли участие более 1,3 тысячи жителей России.

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