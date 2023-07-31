Жителя Ижевска осудят за действия сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика

Обвиняемый состоял на учете у врача-психиатра Фото: Амир Закиров

В Ижевске 40-летний местный житель обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского района суда.

Пьяный мужчина в одном из СНТ Завьяловского района заманил соседского ребенка в баню, где и совершил в отношении него свое преступление. В ведомстве отмечают, что обвиняемый состоял на учете у врача-психиатра.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Обвиняемый полностью признал вину, ему грозит до 20 лет колонии. До 28 сентября мужчина будет находиться в заключении под стражей.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двухэтажный нежилой дом загорелся в деревне Старомихайловское в Удмуртии

Женщина отравилась угарным газом во время пожара в Удмуртии

Начнется с жары, а дальше – сложно сказать: август 2023 в столице Удмуртии может повести себя непредсказуемо