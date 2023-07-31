Жители Удмуртии пожаловались на увеличение количества ос летом 2023 года

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Жители Удмуртии пожаловались на необыкновенную активность ос в июле 2023 года. Ядовитые насекомые нападают на наших читателей и на улице, и дома, и в транспорте. Но с чем связано это нашествие?

По словам экспертов, увеличение количества ос связано с жарой. Долгую и холодную зиму переживают далеко не все насекомые, поэтому в течение лета их численность в разы увеличивается. Обычно максимальная численность ос наблюдается ближе к осени, но это не так бросается в глаза, потому что прохладная погода намекает насекомым на близость спячки. В этом году весна выдалась действительно теплой, что и позволило осам приступить к размножению раньше обычного. Поэтому и популяция этих насекомых возросла в разы и причем задолго до августа. А так как жаркая погода делает ос активными, люди вынуждены иметь дело с разросшимся семейством жалящих насекомых.

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