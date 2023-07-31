В Ижевске отремонтируют более 700 метров асфальта на улице Новоажимова

Фото: @gulyaev_v

В Ижевске продолжат ремонт улицы Новоажимова. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

Напомним, ранее дорожники обновили асфальт на участке от улицы 8-я до улицы 12-я. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» здесь заменили около 600 метров асфальта. За счет сэкономленных средств ремонт продолжится, – подрядчик приведет в порядок более 700 метров проезжей части от путепровода до улицы Азина.

«Самое главное – дорожники уберут колейность на пересечении улиц Новоажимова и Азина. После ремонта проезжать этот участок дороги станет комфортнее и безопаснее», – отметил Гуляев. Работы закончат до конца строительного сезона.

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