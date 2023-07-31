Двое рабочих погибли на стройке в Ижевске

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СК России по Удмуртии
В Ижевске на стройке погибли двое трудовых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
В 2023 году на стройке в Октябрьском районе города мужчины упали с высоты и скончались. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В рамках расследования стражи порядка провели обыски, а также изъяли документацию. Кроме того, следователи проверили законность пребывания в России 34 граждан среднеазиатских республик, которые работали на стройке. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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