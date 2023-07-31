Жилой дом на улице Воровского в Ижевске оцепили сотрудники силовых структур

Жители дома могут попасть в свои квартиры. Фото: очевидец

В доме на улице Воровского в Ижевске около дверей одной из квартир было обнаружено подозрительное вещество. Об этом сообщают очевидцы.

На место прибыли сотрудники силовых структур.

«Сам дом оцеплен, но жители дома могут попасть в свои квартиры», — рассказывают жители Ижевска.

Информация о происшествии уточняется.

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