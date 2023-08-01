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НовостиОбщество1 августа 2023 2:35

Несанкционированную свалку ликвидировали в Удмуртии

Местные жители смогли добиться вывоза мусора благодаря действиям прокуратуры
Дана Солнцева
Виновные понесли наказание

Виновные понесли наказание

Фото: Архив КП

Несанкционированная свалка была ликвидирована в Граховском районе Удмуртии после обращения местного жителя в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по региону.

По данным ведомства, несанкционированная свалка появилась неподалеку от села Грахово из-за органа местного самоуправления, который не организовал вывоз и ликвидацию отходов местного производства.

«В целях устранения выявленных нарушений прокурором района Главе Граховского района было внесено представление, по результатам рассмотрения которого несанкционированная свалка ликвидирована. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении.

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