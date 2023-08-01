Асфальт обрушился на перекрестке улиц Советская и Коммунаров в Ижевске

Будьте осторожнее, проезжая на этом участке. Фото: @zlou18
Сегодня, 1 августа, в Ижевске обрушился асфальт на проезжей части в районе перекрестка улиц Советская и Коммунаров. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
«Будьте осторожны! Прямо на глазах идет обрушение асфальта», – пишут ижевчане.
Провал на дороге образовался недалеко от раскопа теплосети. Аварийную ситуацию прокомментировали в пресс-службе филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.
«Участок ремонта огражден, необходимые дорожные знаки установлены. Завершить работы и восстановить покрытие в зоне проезжей части планируется сегодня, 1 августа», – заверили энергетики.
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