Асфальт обрушился на перекрестке улиц Советская и Коммунаров в Ижевске

Будьте осторожнее, проезжая на этом участке. Фото: @zlou18

Сегодня, 1 августа, в Ижевске обрушился асфальт на проезжей части в районе перекрестка улиц Советская и Коммунаров. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

«Будьте осторожны! Прямо на глазах идет обрушение асфальта», – пишут ижевчане.

Провал на дороге образовался недалеко от раскопа теплосети. Аварийную ситуацию прокомментировали в пресс-службе филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

«Участок ремонта огражден, необходимые дорожные знаки установлены. Завершить работы и восстановить покрытие в зоне проезжей части планируется сегодня, 1 августа», – заверили энергетики.

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