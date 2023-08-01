Еще два человека выдвинули кандидатуры на пост главы Ижевска

Оба кандидата подали документы 31 июля Фото: Диля Ахмадишина

31 июля еще два кандидата подали свои документы на участие в конкурсе на пост главы Ижевска. Соответствующая информация появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

На должность главы города претендуют сотрудник компании «Удмуртнефть-Бурение» Михаил Иванов 1990 года рождения и индивидуальный предприниматель ООО «Буровые системы» Айдар Шайбаков 1985 года рождения.

Отметим, на данный момент на пост градоначальника столицы Удмуртии претендуют 5 человек. Ранее свою кандидатуру выдвинули сопредседатель УРРО «Деловая Россия» Юлия Камашева, председатель общественной палаты города Александр Бадица и временно безработный Олег Овчинников.

Сейчас полномочия главы Ижевска исполняет Владимир Гуляев. Ранее пост градоначальника занимал Олег Бекмеметьев, который сейчас находится под домашним арестом по делу о незаконной продаже муниципальной земли. Ранее «Комсомолка» писала какие именно ограничения наложили на экс-главу города.

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