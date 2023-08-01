Власти столицы Удмуртии дали название новой улице в Устиновском районе

Фото: администрация Ижевска
В Устиновском районе Ижевска появилась улица Новаторов. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.
Главному управлению архитектуры и градостроительства администрации города поручили внести эту информацию в государственный адресный реестр. Постановление вступило в силу сегодня, 1 августа.
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