Власти столицы Удмуртии дали название новой улице в Устиновском районе

Фото: администрация Ижевска

В Устиновском районе Ижевска появилась улица Новаторов. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

Главному управлению архитектуры и градостроительства администрации города поручили внести эту информацию в государственный адресный реестр. Постановление вступило в силу сегодня, 1 августа.

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