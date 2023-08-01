Здание профилактория за первым корпусом УдГУ в Ижевске обтянули сеткой

Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске здание профилактория УдГУ обтянули сеткой. Об этом «Комсомолке» сообщили читатели.

«Помещение за первым корпусом УдГУ как будто ремонтируют. Его давно не используют, что там появится?» – спросила ижевчанка Ксения.

В пресс-службе университета нам объяснили, что ремонт здания в ближайшее время не планируется. Профилакторий закрыли сеткой для того, чтобы предотвратить его разрушение, – погода в последнее время радует ижевчан частой сменой дождей, сильного ветра и жары. Отметим, что сегодня, 1 августа, в столице Удмуртии вновь прошли грозы. О последствиях непогоды мы писали здесь.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что планы по реконструкции профилактория были в 2020 году, но пока изменений нет.

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