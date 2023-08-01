Три автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 августа, в 7:45 на 6-м км дороги «Воткинск-Чайковский» произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, мужчина 1995 года рождения за рулем ISUZU не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в машину мужчины 1984 года рождения – «Ладу Ларгус» с прицепом. Из-за силы удара при столкновении обе машины опрокинулись. Затем в ISUZU врезалась «Лада Приора» под управлением мужчины 1984 года рождения. В результате ДТП водитель «Лады Приора» получил травмы.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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