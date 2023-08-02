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НовостиПроисшествия2 августа 2023 5:24

За откушенное сопернику ухо житель Ижевска заплатит 500 тысяч рублей

37-летний пьяный ижевчанин откусил левое ухо знакомому
Софья Кель
Приговор вступил в законную силу

Приговор вступил в законную силу

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по обвинению в обезображивании лица осудили 27-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина откусил потерпевшему левую ушную раковину.

В июле 2022 года пьяный мужчина повздорил со знакомым. В ходе конфликта он набросился на потерпевшего и откусил ему ухо.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица) и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Также ижевчанин заплатит 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

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