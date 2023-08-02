За откушенное сопернику ухо житель Ижевска заплатит 500 тысяч рублей

Приговор вступил в законную силу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по обвинению в обезображивании лица осудили 27-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина откусил потерпевшему левую ушную раковину.

В июле 2022 года пьяный мужчина повздорил со знакомым. В ходе конфликта он набросился на потерпевшего и откусил ему ухо.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица) и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Также ижевчанин заплатит 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очередная партия гуманитарной помощи отправилась в зону СВО из Удмуртии

Улица Новаторов появилась в Ижевске

Специалист Роспотребнадзора по Удмуртии рассказал, какие вредные вещества попадают в воздух